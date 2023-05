St-Imier et la valse des chantiers

Le calendrier des travaux n’a pas fait de remous au Conseil de ville de St-Imier. Les élus du législatif ont approuvé à l’unanimité jeudi soir de revoir l’agenda des chantiers routiers dans la commune. Ces adaptations étaient nécessaires à la suite d’un report annoncé par le canton.

Les autorités bernoises ont en effet décidé de repousser d’une année le chantier de rénovation de la route cantonale dans le secteur Rue de la Gare – Rue de la Suze. Afin que les travaux coïncident sur le plan cantonal et communal, les conseillers de ville se sont ralliés à la proposition de l’exécutif. Ils ont approuvé d’une seule voix le report des investissements prévus dans la zone et le réaménagement du plan financier en ce sens.

Une aubaine pour Champs-Meusel

Ce changement de calendrier profite aux Imériens installés à la rue Champs-Meusel. Le secteur souffre de nombreuses fuites en raison de conduites d’eau vétustes. Le législatif a ainsi accepté jeudi soir de débloquer un crédit de 600'000 francs pour rénover le réseau d’eau potable, remplacer le collecteur d’eaux usées et renouveler le revêtement de la chaussée. Ce chantier se tiendra en aval de la rue, entre les carrefours Champs de la Pelle et Tivoli. Il vient compléter celui déjà en cours et qui vise à mettre en place des tubes électriques entre les stations Champs-Meusel et Tivoli, dans le but de renforcer la ligne moyenne tension.

Un nouvel outil pour la voirie

Au chapitre des crédits, le Conseil de ville de St-Imier a également donné son feu vert, lors de cette même séance, pour l’acquisition d’une nouvelle brosseuse de route. Une enveloppe de 150'000 francs, prévue au plan financier, a été accordée sans rechigner pour l’achat de ce véhicule d’entretien. /nme