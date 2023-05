Un nouveau véhicule pour la voirie de Reconvilier

Le conseiller municipal responsable des Services industriels de Reconvilier, Ervin Grünenwald, était fier jeudi matin de présenter le nouveau véhicule acquis par la Commune. Il s'agit d'un porte-outil de la marque japonaise Iseki. Il servira durant toute l'année, pour la tonte durant l'été, le salage et le fraisage de la neige, en hiver, ou pour arroser les fleurs et déplacer des objets le reste du temps. « L’ancien véhicule date de 2006 et il a parcouru plus de 150'000 km en 3800 h de travail », relève le conseiller.

A noter que cet achat, pour lequel la population a accepté une enveloppe de 130'000 francs en décembre 2022, aura finalement coûté un peu moins de 100'000 francs. /sgo-ami