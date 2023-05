Un vaccin contre l’encéphalite à tique pour les Bernois

Prendre rendez-vous pour prévenir l’encéphalite à tiques. Les Bernois peuvent désormais agender leur vaccin contre le virus FSME transmis par les tiques via le portail VacMe. Ce virus peut provoquer une méningo-encéphalite, explique la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration dans un communiqué. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande cette vaccination pour tous les adultes et enfants dès 6 ans habitant dans une zone à risque, soit une grande partie du canton de Berne jusqu’à une altitude de 1'000 mètres.



La plateforme VacMe, utilisée déjà pour la vaccination COVID-19, est bien connue de la population bernoise. Elle a été adaptée et étendue à tous les fournisseurs de prestation habilités à vacciner contre le FSME. Dès le 22 mai prochain, ces rendez-vous pourront également être pris directement sur l’application de santé Well. /comm-jad