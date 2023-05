Les archives régionales auront bientôt un nouvel écrin

Des frais pas encore totalement financés

Le projet va coûter 2,9 millions de francs, soit un peu plus que ce qui était prévu au départ. Entre la pandémie et la guerre en Ukraine, tous les prix ont augmentés. Mémoires d’Ici recherche donc encore une partie du financement. Mais Sylviane Messerli ne s’inquiète pas trop : dans le pire des cas, la dette hypothécaire sera augmentée. Mais la directrice du Centre de recherche et de documentation du Jura bernois espère ne pas devoir le faire et pouvoir compter, comme c’est le cas depuis le début de la campagne de financement, sur le soutien des particuliers et diverses entreprises ou institutions de la région.