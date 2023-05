Le nouveau bâtiment scolaire de Tavannes se dévoile

Il est tout neuf, tout rouge et les enfants s’y sentent déjà bien. Le nouveau bâtiment scolaire de Tavannes est inauguré ce samedi. Il abrite 3 classes d’école enfantine, l’école à journée continue et la travailleuse sociale. Après plusieurs années d’attente et un gros travail réalisé tant par les autorités communales que par la direction de l’établissement, les enfants ont pu prendre possession des nouveaux locaux. Ces derniers sont grands, modernes et permettent de réunir les trois classes d’école enfantine dans le même bâtiment. Cela permettra aux élèves de 1ere et 2e Harmos de collaborer davantage qu’auparavant. Les classes des petits étaient éparpillées à travers tout le village ces dernières années, notamment pour permettre la construction de ce nouveau bâtiment à la place de l’ancien.





Un déménagement en cours d’année

Les classes ont dû déménager en plein milieu de l’année scolaire. Si les enseignantes ont dû faire preuve de beaucoup de souplesse, les enfants n’ont eu aucun problème à s’adapter à leurs nouveaux locaux. Un bâtiment qu’ils ont vu sortir de terre et qui leur permet d’être au contact des autres élèves de leur âge, mais aussi des plus grands. Il permet de regrouper les classes enfantines, mais aussi et surtout toute l’école primaire dans la même zone. /lyg