Une voie de trafic lent pour plus de sécurité

Une route réservée à la mobilité douce pour plus de sécurité. Une voie de trafic lent a été inaugurée par l'Office fédéral des routes (OFROU) ce samedi entre Rondchâtel et Frinvillier, en parallèle à l’autoroute A16. Sur ce chemin, on pourra retrouver des véhicules agricoles, mais aussi des cyclistes. Elle permet aux utilisateurs de moyens de transports non motorisés d’éviter le tronçon national et les Gorges du Taubenloch. Et il y avait un réel besoin, explique Susanne Gries, responsable des services de Swiss Cycling, la fédération nationale de cyclisme. En effet, pour relier Péry à Bienne, les vélos devaient emprunter la route nationale, qui est une portion de l’A16, avec tous les dangers que cela comporte entre les véhicules roulant à 80km/h et les tunnels à traverser. C’est donc une bonne nouvelle pour les amateurs de la petite reine, qu'ils soient sportifs ou plus amateurs. Le tracé est d'ailleurs idéal pour les balades en famille, puisque la pente n'est pas trop raide, explique Susanne Gries.