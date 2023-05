Les rituels du quotidien en mots et en images

Explorer et questionner les instants du quotidien, c’est le défi que se sont lancé Carole Kehrwand et Charlotte Riondel. Dans un livre qui mêle textes et illustrations, les deux artistes jurassiennes s’interrogent sur ces moments banals qui ponctuent la vie de chacun et chacune, du réveil, aux courses, en passant par les toilettes. L’ouvrage s’intitule « Graines de lysimachia et autres banalités ». Il s’agit de la première production de l’association POLYMORFFF, créée par Carole Kehrwand. Le livre est divisé en quatorze chapitres qui présentent des instantanés de vie. Ils questionnent chacun par l’art et la poésie la banalité des actions du quotidien souvent attribuées aux femmes.