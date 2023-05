A Bienne, NEXPO pourrait se décliner autour de l’unité et de la diversité

NEXPO, le nouveau projet d'exposition nationale prévue pour 2032, se dévoile et se décline. Les dix plus grandes villes de Suisse ont évoqué leur concept ce lundi à Berne. NEXPO veut présenter un pays qui aborde la question du « comment vivre ensemble dans le futur », qui réduit les fossés et qui renforce la cohésion nationale. Aujourd'hui, 26 villes et communes de 18 cantons font partie de cette initiative. « C'est maintenant, en ces temps de crise, qu'une expo nationale est plus nécessaire que jamais », souligne le maire de la ville de Berne, Alec von Graffenried. « Chaque génération mérite une exposition nationale qui aborde les thèmes et les défis actuels tout en créant des perspectives pour l’avenir ».





Renforcer la cohésion sociale

Pour Corine Mauch, la maire de Zurich et présidente de NEXPO, la future exposition « veut explorer comment, dans une Suisse diversifiée, nous pouvons renforcer nos liens et façonner notre avenir commun. On constate en effet dans le monde entier que la cohésion sociale telle que nous la connaissons ne va pas de soi et qu'elle nécessite d'être constamment entretenue ». Jusqu'à présent, l'exposition nationale a toujours eu lieu dans une seule ville ou région. Ce ne serait pas le cas ici. « En se déroulant dans toute la Suisse, NEXPO veut construire des ponts entre le centre et la périphérie, de la ville à la montagne, et crée ainsi des lieux de rencontres, au-delà des frontières linguistiques », révèle Filippo Lombardi, conseiller municipal de Lugano. L'exposition se veut également participative. NEXPO veut encourager l'interaction sociale et renforcer l'unité dans la diversité.





Entre histoire et identité

Les dix villes principales du projet traitent chacune d'une thématique sociétale pertinente. Pour Bienne, c'est « unité et diversité » qui a été retenue. Il y a quelques mois pourtant, la directrice de NEXPO nous avait expliqué que le bilinguisme serait le mot d’ordre pour la cité seelandaise. Il ne s’agit toutefois pas d’un changement, précise Christina Hanke, mais d’un élargissement de ce qu’elle avait précédemment annoncé. « Bienne est une ville bilingue mais aussi multiculturelle. Nous n’allons donc pas seulement parler de multilinguisme, mais de la manière de vivre ensemble dans une société diversifiée », explique-t-elle.

Et pour y parvenir, les concepteurs de NEXPO entendent investir des lieux qui existent déjà mais qui ne sont pas utilisés. Il n’est pas question de construire des bâtiments éphémères, indique Christina Hanke. Toutefois, à l’heure actuelle, il n’est pas encore possible de préciser quels lieux seront retenus. La directrice entend toutefois concentrer les activités au maximum dans la ville.