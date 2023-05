L'orientation professionnelle repart en tournée

« OPrès des gens », le van de l’OPmobile, repart en tournée du 22 au 27 mai 2023. Il fera étape dans six localités du Jura bernois et du Seeland, notamment Tramelan et St-Imier. Son équipe de spécialistes en orientation professionnelle et en gestion de carrière sera à disposition pour aider les habitants à analyser leur situation professionnelle et à envisager des options. Elle répondra aussi à leurs questions et leur dispensera des conseils, par exemple concernant la préparation des candidatures. Les dates et horaires sont à découvrir sur le site du canton de Berne. /comm-oza