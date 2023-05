Le Last Friday de retour à La Neuveville

Offrir un moment festif à la population et donner un coup de pouce aux commerces locaux : les Last Friday de La Neuveville reviennent pour une nouvelle saison après des débuts prometteurs en 2022. Restaurants, galeries, boutiques ou encore Musée d'art et d'histoire accueilleront les visiteurs les derniers vendredis des mois de mai, juin et juillet, de 18h à 22h. Plusieurs animations culturelles et gustatives seront proposées. Le premier rendez-vous est fixé au 26 mai. /comm-oza