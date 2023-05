Périple à vélo au Cinématographe de Tramelan

Oui, c’est un film de vacances et non, vous n’allez pas vous ennuyer. Anne-Claude et Jean-Marc Rueff ont passé 98 jours à vélo sur les routes. Ils ont avalé 5'200 km au départ de Tavannes et traversé neuf pays. De leur périple, ils ont rapporté quelque 4000 séquences films qu’ils ont triées, montées et mises en musique. Le résultat, « Pédaler pour réaliser un rêve » est à découvrir ce mardi à 18h au Cinématographe à Tramelan et le 30 mai à 20h au cinéma Palace à Bévilard. Au programme notamment rencontre avec une famille des Carpates et paysages côtiers de l’île d’Ikaria en Grèce.