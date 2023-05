Avenir Berne romande : une commission ne veut pas d’un nouveau bâtiment à Reconvilier

Le projet Avenir Berne romande se heurte à la Commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire du Grand conseil. Selon un communiqué diffusé ce mercredi, la CIAT n’est pas favorable à la construction d’un nouveau bâtiment à Reconvilier pour accueillir la justice et la police, dans le cadre du transfert de la ville de Moutier dans le canton du Jura. La commission estime plus judicieux et plus économe de pérenniser les bâtiments qui étaient appelés à accueillir de façon transitoire ces services.

À l’instar du Grand conseil, la CIAT souhaite que les anciens locaux de l’usine de Tavannes Machines soient entièrement occupés par l’administration et accueillent la police stationnaire et le Ministère public. Les unités de la police mobile s’installeraient à Loveresse dans le bâtiment cantonal à Beau Site 9, et les autorités judiciaires à la rue de Bel-Air 20 à Reconvilier.

La CIAT propose au Grand conseil d’approuver, sous réserve de ces conditions, le crédit d’étude de 1,45 million de francs. Il se penchera sur la question durant sa session de d'été prévue du 5 au 15 juin.





Prison de Witzwil

La CIAT s’est également prononcée sur la construction d’une prison régionale à Witzwil. Si elle est favorable au projet, la Commission estime qu’il est trop tôt pour solliciter le crédit de 12 millions de francs pour un concours portant sur l’étude et la réalisation de l’établissement pénitentiaire. Elle propose d’attendre l’achèvement de la planification au niveau national des constructions carcérales.





Les députés romands s’insurgent

La députation francophone s’oppose fermement à cette proposition, dans un communiqué diffusé mercredi en fin de matinée. Elle estime qu’un éclatement de la police et de la justice sur trois sites représente une péjoration par rapport à la situation actuelle et va à l’encontre des décisions prises par le Grand Conseil.

Par ailleurs, les députés romands préviennent qu’ils n’accepteront en aucun cas une solution définitive pour la justice à Bienne. Pour rappel, il est prévu que celle-ci soit installée provisoirement, pendant la période transitoire, dans la cité seelandaise.

Dans son communiqué, la députation francophone « rappelle l’existence du vote séparé prévu dans la loi et qu’elle n’active que rarement, lorsqu’une décision va clairement à l’encontre de la seule région francophone du canton de Berne ».

Sur le site internet du Grand Conseil bernois, on peut lire : « Si le vote de la Députation et le vote du Grand Conseil expriment deux décisions opposées, l’affaire est renvoyée à l’organe compétent pour réexamen ». /comm-cwi