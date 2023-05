Jusqu’à cinq vélos dans les bus entre Evilard et Macolin

Les cyclistes pourront faire transporter leurs vélos entre Evilard et Macolin. Cette offre n’était jusqu’ici pas offerte dans les bus qui remplacent le Funi Macolin « en raison de la place disponible et des restrictions imposées par les véhicules », expliquent ce mercredi les Transports publics biennois (Tpb). Cette situation va toutefois changer : les bus seront équipés de supports à vélos et, dès ce samedi, jusqu’à cinq bicyclettes pourront être transportées.

Une précision toutefois, seules les courses régulières de la ligne 79 proposeront cette possibilité et non les supplémentaires aux heures de pointe, précisent les Tpb. Durant les plages-horaires particulièrement chargées, l’offre sera réduite à deux vélos. Quant aux lieux de chargement et de déchargement enfin, ils seront situés aux stations amont du Funi Evilard et du Funi Macolin. /comm-amo