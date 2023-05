Concordat sur le transfert de Moutier : explications et réactions

Ce document sera mis en consultation auprès des acteurs politiques régionaux et cantonaux jusqu’à la mi-août. Pour l’instant, seuls les exécutifs cantonaux se sont mis d’accord sur ce concordat. Il reste encore plusieurs étapes avant que ce dernier soit officiellement ratifié. Les deux parlements devront le valider au printemps 2024. Viendra ensuite le tour des citoyens jurassiens et bernois de se prononcer en automne de la même année. « Si un parlement refuse ce concordat, il faudra renégocier et proposer une nouvelle version », précise Mario Annoni. « Si le texte est rejeté plus tard par la population, le concordat n’existera pas et Moutier restera dans le canton de Berne ».