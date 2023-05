Une nouvelle panne à la piscine de St-Imier

La série noire se poursuit pour les piscines de St-Imier. Après les problèmes de chloration du bassin extérieur en 2021 et le manque de personnel qui a poussé les responsables à maintenir fermé l’installation intérieur l'hiver dernier, une nouvelle tuile est survenue. « Une pièce mécanique du fond amovible de la piscine couverte qui a lâché », explique Olivier Zimmermann. Le conseiller municipal en charge des infrastructures et du sport indique que des contrôles réguliers sont pourtant menés pour vérifier le bon état de fonctionnement et que des investigations plus poussées seront nécessaires pour comprendre l’origine du problème. Dans l’intervalle, le bassin restera fermé :