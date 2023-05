Plusieurs défis attendent Jura & Trois-Lacs pour cette saison

Jura & Trois Lacs surfe sur le début de la nouvelle saison touristique. Elle a déjà commencé depuis Pâques, mais connait une véritable impulsion pour ce week-end prolongé. Après 3 années records en termes de nuitées, il s’agit maintenant d’essayer de fidéliser le tourisme régional et national. Pour ce faire, Jérôme Longaretti, le directeur de Jura & Trois-Lacs, est conscient que certaines choses doivent être mises en place : « On va avoir différentes actions de communications, via des newsletters, via des concours ou des offres spéciales pour les gens qui sont déjà venus ».