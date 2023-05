Congé parental : notre débat

Les jeunes parents du canton de Berne pourraient bénéficier d’un congé supplémentaire à la naissance de leur enfant. C’est en tout cas le souhait de l’initiative cantonale soumise au vote le 18 juin. À cette occasion, RJB vous propose un débat lundi dans La Matinale entre deux députées au Grand Conseil. Maurane Riesen d’Ensemble socialiste, qui soutient le projet fera face à Pauline Pauli du Parti radical romand.

L’initiative demande l’instauration d'un congé parental cantonal de 24 semaines qui viendraient s’ajouter aux congés maternité et paternité déjà en place au niveau fédéral. Six de ces semaines seraient obligatoires pour chaque parent, les 12 restantes pourraient être réparties librement. Les initiants estiment que cette solution permettrait de mieux concilier travail et vie de famille. Ils avancent aussi les avantages pour l’économie et pour l’égalité des sexes. Les opposants, eux, déplorent le coût de cette mesure pour les finances cantonales et craignent que les absences prolongées des jeunes parents ne pèsent sur les entreprises. Ils affirment également qu’une telle mesure ne peut pas être édictée au niveau d’un canton. /amo