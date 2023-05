Crues et chutes de pierres : Bienne examine les dangers naturels

Ces vingt dernières années, la Ville de Bienne a mis en place différentes mesures pour réduire les risques que court la population biennoise en cas d’événements naturels. Par rapport à la carte des dangers de 2005, d’importants périmètres situés entre les Gorges du Taubenloch et les écluses Hauser ne présentent plus qu’un degré de danger de crues faible. La Municipalité examine des possibilités de mesures contre les éboulements et a un projet en discussion avec le canton contre un possible débordement de la Suze. Lena Frank, conseillère municipale et directrice des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement, rappelle que le risque de crues est conséquent au centre ville.