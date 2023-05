Non au congé parental cantonal

Le Conseil-exécutif et le Grand Conseil ne sont pas favorables à un congé parental cantonal. Le 18 juin prochain, les électrices et les électeurs du canton de Berne voteront sur l’initiative populaire en ce sens. Ce projet prévoit un congé parental de 24 semaines qui viendrait s'ajouter aux congés maternité et paternité fédéraux. Si l’objet est accepté, le canton de Berne serait le premier en Suisse à l’instaurer. Dans les pays où ce congé est déjà en place, les effets positifs sont nombreux sur la vie familiale et l’égalité hommes-femmes. Mais selon Evi Allemann, conseillère d’Etat bernoise en charge de la justice et de l’intérieur, appliquer cette solution à l’échelle nationale serait plus appropriée.