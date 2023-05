La nature en fête, jusqu'en ville

Célébrer la biodiversité, même en ville. C’est l’invitation de la fête de la Nature. L’événement est de retour à Bienne et dans toute la Suisse depuis cette fin de semaine et jusqu’au 28 mai.

Plusieurs associations de la région proposent des excursions gratuites. Au programme, découverte des castors, des abeilles ou encore des plantes de la place Centrale. Car même en plein coeur de la ville, la biodiversité vaut la peine d’être mieux connue. « On a un grand potentiel avec le lac et les forêts », explique Lena Frank, conseillère municipale en charge des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement.