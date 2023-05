Défi réussi pour Jonathan Schindler

Un défi un peu fou plus que réussi pour Jonathan Schindler. Le Biennois de 30 ans a terminé son aventure humaine et physique dimanche matin à 10h. Son objectif était de courir pendant 24 heures entre Bienne et Macolin en faveur des enfants atteints de maladies rares en Suisse. Avec son acolyte Jordano Martinez, l’ancien habitant de Grandval a réalisé 24 boucles de la course +442, ce qui représente plus de 10,5 km de dénivelé. Le défi est donc relevé, et avec une grande satisfaction. Lui qui appréhendait la nuit, Jonathan Schindler a été ravi de voir l’engouement du public. Pour preuve, sur les 24 boucles, il n’en a couru que trois uniquement ave Jordano Martinez.