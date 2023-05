Des chèvres à la rescousse d’un pâturage

Un pari sur du plus long terme

Avec cette méthode, les responsables du projet font un beau clin d’œil à nos ancêtres et à leurs méthodes plus archaïques, mais ce n’est pas le seul but de la démarche. En effet, « ce travail est un peu plus axé sur le moyen terme et il stabilise beaucoup plus dans le temps la dynamique d’embroussaillement que les machines, relate Quentin Kohler, lui qui parle d’un pari. Avec les machines, c’est souvent visuellement très fort et très rapide, mais on va devoir revenir chaque année ». Une solution intéressante qui pourrait se développer ailleurs dans la région. Selon Quentin Kohler, la situation dans le pâturage du Crât était critique, mais ce n’est pas le seul espace menacé par l’embroussaillement. En cas de résultats positifs sur ce projet-pilote, le Service de la Promotion de la Nature du canton de Berne ne ferme pas la porte à un soutien pour ce genre de pratiques à d’autres endroits. /lge