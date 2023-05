Le Règlement de la Ville de Bienne est prêt à passer devant le Parlement

Dernière ligne droite pour le nouveau Règlement de la Ville de Bienne. Le texte, considéré comme la Constitution de la cité seelandaise, a été présenté lundi à la presse. Il fixe les principes de base concernant l’organisation de la Ville, les compétences des autorités et la participation des ayants droit au vote. Actuellement, le règlement en vigueur date de plus de vingt ans et a donc dû être réactualisé. « Il y a des articles qui étaient très longs et tout ceci a été mieux structuré, de manière très logique. L’actuel projet constitue une amélioration dans ce sens », estime le conseiller de ville Daniel Suter, vice-président de la commission. La balle passe maintenant dans le camp du Parlement qui devra se prononcer sur ce texte présenté par une commission spéciale.