Bienne encourage sa population à agir en faveur du climat

Bienne crée un programme d’encouragement pour le climat. Intitulé « Climat et énergie », il a pour but d’inciter la population seelandaise à agir pour baisser sa consommation et augmenter le recours aux énergies renouvelables. Pour ce faire, les Biennois pourront bénéficier de 6 mesures d’encouragement, proposées gratuitement par le service de conseil en énergie. Par exemple des concepts de mobilités à l’échelle d’un lotissement ou des entreprises avec peu voire pas de voitures.

Les particuliers sont invités à proposer des idées pour appliquer ces concepts dans la ville. Des subventions à la charge de la Municipalité seront alors distribuées pour soutenir ces projets.

N’importe qui, habitant à Bienne, peut déposer une demande de subvention. Daphné Rüfenacht, responsable du service de l’environnement, explique que faire participer les Biennoises et Biennois aiderait notamment la Ville à atteindre ses objectifs climatiques.