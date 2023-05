Cortébert sous l’eau

Les infrastructures CFF à Cortébert ont également été touchées par les intempéries. Le trafic ferroviaire a dû être interrompu et les trains remplacés par des bus entre Sonceboz et Courtelary entre 18h et 19h, le temps de nettoyer voies et passage à niveau.

L’orage a principalement touché la région de Cortébert. Mais la police cantonale bernoise a également reçu des appels de Lamboing, Courtelary et Grandval. /cwi