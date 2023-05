Bienne et Nidau : succès et pérennisation de la collecte des plastiques ménagers

A la suite du succès de la phase pilote qui a duré deux ans, la collecte des plastiques ménagers mélangés se poursuivra définitivement à Bienne et Nidau. Les Municipalités l’ont annoncé ce jeudi matin. Les villes de Bienne et de Nidau ont lancé ensemble le projet pilote de collecte des plastiques ménagers mélangés en juin 2021. Les communes de Douanne-Daucher et de Macolin-Evilard ont décidé, durant la phase pilote déjà, de se rallier à ce projet.

Les quantités ramassées n’ont pas cessé d’augmenter durant cette période. La quantité mensuelle de plastiques collectés est passée de 1’600 kg au départ en juin 2021 à 9’600 kg aujourd’hui. Cela correspond à 1,7 kg de plastiques par an et par habitant de toutes les communes concernées, soit environ 67’500 personnes. L’année passée, ce sont au total 115’500 kg de plastiques ménagers qui ont été récupérés dans la région, alors qu’il existe encore un grand potentiel d’augmentation, développe le communiqué. Grâce à cette collecte, les ordures ménagères de la population diminuent, tandis que le recyclage des matériaux augmente. /comm-lyg