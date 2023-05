Festival Gurzilla mort dans l'oeuf

Le Gurzilla festival jette l’éponge. L’évènement aurait dû avoir lieu du 8 au 10 juin sur le terrain de la Gurzelen à Bienne. Pour sa première édition, il présentait une affiche ambitieuse, avec les artistes internationaux dEUS et Majan notamment. Mais à trois semaines du coup d’envoi, les organisateurs annoncent la suppression de l’évènement. En cause : une vente peu fructueuse des prélocations. Seul un huitième des billets ont été vendu, soit moins de 500 billets sur une capacité de 4000. « Une prévente catastrophique » selon les responsables du Gurzilla qui avaient des objectifs bien plus élevés. Jessi Brustolin, membre du comité d’organisation, n’est pas sûr que ce soit le prix des billets qui est en cause. « À Bienne, ça ne fonctionne pas, ce n’est peut-être pas le prix mais c’est juste trop. On est aussi nouveau, les gens préfèrent les événements qu’ils connaissent », analyse-t-il.