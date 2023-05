L’avenir de Jura bernois Tourisme se vivra à la Couronne

L’impact de la Tour de Moron sur la stratégie touristique

L’année 2022 a été marquée par la perte d’un des symboles de la région. L’assemblée générale était l’occasion de faire un point sur l’effondrement des marches de la Tour de Moron, il y a un an. Jura bernois Tourisme a dû faire face à ces incidents et surtout à la fermeture momentanée d’une attraction phare du Grand Chasseral. L’institution basait une grande partie de sa stratégie sur l’édifice et a dû réagir vite. Mais l’effondrement des marches de la Tour de Moron n’a pas eu d’impact direct sur le tourisme, puisqu’il n’est pas possible de mesurer la fréquentation du secteur. Mais Guillaume Davot reconnaît que la Tour de Moron faisait partie des incontournables du Grand Chasseral. « Malheureusement depuis une année, on l’a biffée de tous nos supports imprimés et des sites internet », regrette le directeur de Jura bernois Tourisme. Ce travail a représenté un gros effort de l’équipe de l’institution, principalement l’été dernier. Mais l’association se projette déjà dans le futur. Elle est impatiente de connaître les résultats de l’enquête et le moment venu, elle se mettra à disposition de la Fondation de la Tour de Moron et de la commune de Valbirse pour relancer un projet de reconstruction.