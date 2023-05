Trains remplacés par des bus durant deux week-ends à la gare de Bienne

Les voyageurs depuis Bienne doivent s’attendre à des temps de trajets rallongés de quinze à trente minutes. Les trains au départ de la gare de Bienne seront remplacés par des bus les week-ends des 30 septembre et 1er octobre et des 7 et 8 octobre, annoncent les CFF ce jeudi.

Une flotte de 50 bus de substitution circulera toutes les quinze minutes entre Neuchâtel, Bienne et Granges et toutes les trente minutes pour les autres lignes. Seul le trajet Bienne-Täuffelen-Ins sera épargné et continuera d’être desservi normalement. Ces interruptions sont dues à des travaux de renouvellement des lignes de contact qui impliquent de débrancher le courant. Des ouvrages nécessaires afin d’assurer la ponctualité et la sécurité du trafic ferroviaire, justifient les CFF.

Par ailleurs, les trains entre Bienne et Reuchenette-Péry seront également remplacés par des bus les weekends du 4 au 6 août, du 11 au 13 août et du 18 au 20 août. /comm-edr