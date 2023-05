Une commémoration cantonale pour les enfants déplacés

Une grosse participation des communes

Au total, 166 communes ont répondu à l’appel du canton pour participer à cette commémoration. Parmi elles, plusieurs de la région comme Valbirse, Courtelary, Villeret, Tramelan, Belprahon, Cormoret ou encore Bienne. Expositions et parcours ponctués d’affiches sont prévus au Nouveau Musée Bienne, à Belprahon, au CIP à Tramelan ou encore dans la commune de Valbirse dès ce jeudi. Dès ce vendredi, il ne sera pas rare non plus de voir à l’affiche des cinémas de notre région le film : « L’Enfance volée ». Ce sera le cas au Cinéma Palace à Bévilard ou encore au Cinoche à Moutier. Ce long-métrage parle de l’histoire de Max, un orphelin confié à une famille de paysan et traité comme une bête de somme. Un film qui témoigne de cette histoire tragique.



Toutes les communes qui participent à ce projet vont afficher une plaque commémorative. Celle-ci a été créée par le graphiste bernois Claude Kuhn. Elle représente une punaise. Pour la directrice du nouveau Musée Bienne Bernadette Walter, cet instrument a deux côtés : « L’un qui sert à afficher quelque chose pour s’en souvenir, mais si on la laisse au sol et qu’on marche dessus, ça fait mal. On veut donc montrer qu’on ne veut pas oublier, même si ces souvenirs font mal ». /lge