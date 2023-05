Une journée pour les « petites écoles »

Surtout, organiser un tel événement serait impossible pour les plus petites écoles du Jura bernois. D’où l’importance de ce Réseau des classes à degrés multiples, qui existe depuis des décennies. Ensemble, les petites écoles peuvent voir plus grand. Elles peuvent aussi échanger sur leur fonctionnement et leurs pratiques, le modèle « degrés multiples » étant particulier. « Particulier, mais pas plus mauvais que le système traditionnel », tempère la responsable du réseau Sophie Bilat. « Il permet aux écoliers de gagner en autonomie, favorise l’entraide entre grands et petits. »