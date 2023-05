Le monde en cause : les Turcs de retour aux urnes

Les citoyens turcs se rendront à nouveau dans les bureaux de vote ce week-end. Le deuxième tour de l’élection présidentielle est, en effet, au programme dimanche. Le scrutin oppose d’un côté le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, et de l’autre, le social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu. Lors du premier tour, l’actuel chef d’État a obtenu 49,5% des voix et son adversaire 44,9%. Le président sortant part donc favori, d’autant que l’ultranationaliste Sinan Ogan, arrivé troisième le 14 mai, lui a officiellement apporté son soutien. Kemal Kiliçdaroglu a toutefois durci son discours afin de tenter de séduire l’électorat qui prône pour une politique plus sévère envers les migrants. Retour sur les enjeux avec Alexandre Rossé :