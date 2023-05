Le quotidien d’un paysan croque-mort, objet d’un photo-reportage

« Je savais que j’allais un jour me confronter à cette thématique de la mort, dans mon travail. Et quand j’ai rencontré Dominique Theurillat, lors de l’enterrement de ma grand-mère, j’ai d’emblée été impressionné par son calme. J’ai vu en lui quelqu’un qui était beaucoup plus en paix avec la mort que moi », se rappelle Lucas Dubuis. Le photographe a alors proposé au paysan croque-mort de le suivre pendant plusieurs années, afin de comprendre son quotidien, et de le donner à voir dans un photo-reportage. « Parler de la mort via le travail de Dominique Theurillat, c’était une manière originale d’aborder une thématique lourde », ajoute Lucas Dubuis.