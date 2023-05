Une soirée dans un temple sans message biblique

La paroisse de Corgémont-Cortébert va perdre son côté biblique le temps d’une soirée. Elle participe à la Nuit des Églises le 2 juin prochain. Il s’agit d’un évènement international qui permet aux lieux de culte qui le souhaitent de mettre en avant les églises sous un angle plus culturel. En 2021, plus de 470 paroisses en Suisse et en Europe ont participé à cet évènement, qu’elles soient catholiques ou réformées. Plus de 30'000 visiteurs ont vibré lors de ces soirées inhabituelles. La paroisse réformée de Corgémont-Cortébert profite ainsi de se lancer après avoir dû y renoncer durant la pandémie.