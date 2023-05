Bienne : un parcours qui allie sport et culture

La Ville de Bienne se dote d’un nouveau parcours interactif, culturel et sportif. Il s’appelle « Spot In Bienne » et il se situe aux Prés-de-la-Rive au bord du lac.

Les promeneurs pourront repérer six stèles rouges à proximité d’une œuvre d’art. Il suffit alors de scanner le code QR qui se trouve dessus pour accéder à des informations sur cette œuvre et pour découvrir une vidéo qui présente des exercices physiques à pratiquer en lien avec la sculpture. « Il n’y a pas d’ordre spécifique à suivre », précise le conseiller municipal en charge des finances Beat Feurer.