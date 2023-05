Bilan positif pour les Journées photographiques de Bienne

Les Journées photographiques de Bienne clôturent leur 26e édition sur un bilan positif. L’évènement a réuni près de 11'000 visiteurs durant trois semaines, du 5 au 28 mai, ont annoncé dimanche les organisateurs dans un communiqué. Au programme : vingt expositions, dont dix premières mondiales, et des évènements proposés sous le titre « Physicalities ». Les différents projets ont exploré « la pratique de l’image comme un outil de réflexion sur ce qui ‘fait corps’ dans notre société, à l’ère où la frontière entre le monde réel et virtuel est de plus en plus floue ».

Cette année, le parcours d’expositions s’est déployé dans douze lieux de la ville de Bienne, dont la Bibliothèque de la Ville. /comm-ddc