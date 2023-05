La parole comme arme pour mieux vivre avec un trouble

Un nouveau groupe de parole voit le jour à Bienne. Il a été créé par Info-Entraide BE et il s’adresse aux personnes dépendantes affectives. Ce trouble psychique se traduit par un grand besoin d’affection de l’autre. Ça peut arriver dans les relations amoureuses mais aussi en amitié ou même dans la sphère professionnelle. « Ces personnes ont de la difficulté à s’affirmer, à dire non, précise Corinne Ruggiero, conseillère chez Info-Entraide BE. Souvent, elles vont s’oublier pour l’autre ».