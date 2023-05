Le soleil au rendez-vous des portes ouvertes d’Espace Découverte Energie

Ce week-end, Espace Découverte Energie à Mont-Soleil ouvrait ses portes aux visiteurs. Deux jours pendant lesquels il était possible de découvrir l’éolienne, l’observatoire astronomique et surtout le PV Bench. Cette installation vise à comparer différents types de panneaux photovoltaïques. « Avec la problématique de l’énergie de cet hiver, l’éolien et le photovoltaïque sont des thématiques qui intéressent », remarque la directrice d’Espace Découverte Energie Moussia de Watteville.