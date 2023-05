Des cabanons pour mieux vendre les produits de la région

Une identité régionale

« À l’origine, on avait plusieurs petits porteurs de projets qui souhaitaient développer des points de vente sur leur exploitation et on s’est dit qu'on pourrait rassembler l’ensemble de ces projets dans un seul », explique Saralina Thiévent, membre du jury du concours. Les responsables du projet n’ont pas caché leur volonté : faire de ces cabanons un symbole de notre région. Saralina Thiévent le dit : « On aimerait que quand on voit ces cabanons, on sache qu’on y trouve des produits régionaux à l’intérieur ». C’est pourquoi chaque projet devra avoir une identité visuelle originale, identité qui sera d’ailleurs déclinable en étagère et en habillage. L’idée, ensuite, est d'installer ces structures dans des endroits stratégiques comme sur des lieux touristiques, mais également dans des communes qui ne possèdent pas de magasins.