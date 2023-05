Le Jura bernois veut un site unique à Reconvilier pour la justice et la police

Le Jura bernois se mobilise en faveur d'un bâtiment unique à Reconvilier pour abriter la justice et la police suite au départ de Moutier dans le canton du Jura. Les acteurs de la région rejettent « avec force » la proposition d'une commission du Grand Conseil de renoncer à la construction d'un site unique, au profit des lieux existants.

« La région appelle le Grand Conseil au respect du concept de pôles de compétences largement accepté lors de la dernière session », ont indiqué mardi le Conseil du Jura bernois, l’association de communes Jura bernois, Bienne, la députation et la commune de Reconvilier. Ces derniers ont fait connaître « leur profond désaccord et leur incompréhension » en envoyant un courrier à tous les députés.

Pour les acteurs du Jura bernois, la proposition de la commission des infrastructures et de l'aménagement du territoire (CIAT) d'éclater le pôle de compétences « justice et police » sur plusieurs sites est « inacceptable ». Selon eux, si elle est retenue, celle-ci va engendrer un éclatement des services avec une détérioration des prestations et de fausses économies sur le long terme avec des bâtiments inadaptés qui nécessiteront de coûteuses améliorations successives. « Le monde politique de la région espère vivement que le Grand Conseil respectera ses engagements et le Jura bernois, en acceptant la proposition du Conseil-exécutif », a-t-il ajouté.

La CIAT estime que la pérennisation de locaux provisoires rendrait superflue la construction onéreuse d'un nouveau centre à Reconvilier. Elle demande au Grand Conseil d'approuver lors de la session de juin un crédit de 1,45 million pour l'étude du projet. Une solution doit être trouvée d'ici au 1er janvier 2026, date du transfert de Moutier. /ats-nmy