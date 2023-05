Son boulot : influenceur

Influenceur est régulièrement en tête des métiers que les jeunes aimeraient exercer par la suite. Pourtant, tout n’est pas rose dans le monde des réseaux sociaux, comme nous le confie Damien Straker. Le Biennois rappelle notamment que ce qui est montré sur les plateformes n’est pas la réalité et que le décalage entre la personne publique et la personne privée peut aussi être important. Il revient également sur les promotions que peuvent mettre en avant les influenceurs et les dérives que cela peut entraîner.