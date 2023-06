Aire de transit de Wileroltigen en consultation

La phase de réalisation de l’aire de transit pour les gens du voyage étrangers à Wileroltigen approche. Après la procédure de participation publique, le projet a été légèrement modifié. Pour rappel, une aire de transit définitive doit être aménagée le long de l’autoroute A1. Elle permettra un séjour en toute légalité des gens du voyage et une réduction du nombre d’installations dans des lieux non autorisés, précise le canton de Berne dans un communiqué jeudi. En 2020, la population avait approuvé le crédit requis de 3,3 millions de francs pour la réalisation d’une telle structure.

Désormais, le séjour des gens du voyage n’est plus limité à un mois. Ceux-ci pourront résider sur cet espace sans interruption pendant la période des déplacements, qui dure en général de mars à octobre. Le canton de Berne ajoute que les raccordement au réseau d’alimentation en eau et à celui d’élimination des eaux usées ont été optimisés. L’aire de transit a été complétée par une aire de jeux et une zone commune.

Les documents sont mis à l’enquête publique jusqu’au 3 juillet 2023. La réalisation du projet pourra débuter après l’entrée en force de la décision et l’octroi du permis de construire. L’ouverture est prévue pour la période des déplacements 2025. /comm-ddc