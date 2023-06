Cinquante ans de soutien psychologique pour les jeunes

Le Service psychologique pour enfants et adolescents (SPE) à Bienne fête ses cinquante ans. Cette offre d’accompagnement du développement des jeunes à l’école et à la maison a vu le jour en 1973. A l’occasion de ce jubilé, le SPE organisait jeudi soir un événement à la cité seelandaise avec la présence notamment de la conseillère d’État en charge de l'instruction publique Christine Häsler et du maire de Bienne Erich Fehr.

Le SPE se met à la disposition des jeunes qui ont un trouble du développement comme l’anxiété ou la dépression ou qui ont des difficultés d’apprentissage. « On a constaté récemment un repli anxieux chez les adolescentes en particulier à la suite du Covid, observe Emmanuel Schwab, chef du SPE. Une anxiété si forte qui conduit parfois à la phobie scolaire ».