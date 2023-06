Fermetures nocturnes du tunnel de Gléresse

Le tunnel de Gléresse sera fermé pendant deux nuits la semaine prochaine. Il ne sera pas possible d’emprunter la tranchée couverte de l’A5 entre Bienne et La Neuveville dès 22 heures et jusqu’à 5 heures du matin pendant les nuits du 6 au 8 juin dans les deux directions. Une déviation sera mise en place, les automobilistes devront emprunter la route cantonale et transiter par le village de Gléresse. Selon le communiqué de l’Office fédéral des routes, cette fermeture permettra de réaliser des travaux de nettoyage et de curage des parois dans le tunnel. /comm-gtr