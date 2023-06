La publicité bilingue fait débat à Bienne

Actuellement sur les 204 panneaux d’affichage concernés par le règlement, seulement 23% sont en français ou bilingue et tout le reste est donc en allemand ou même en anglais. Le HC Bienne par exemple utilise la langue de Shakespeare pour ses affiches. Le club de hockey sur glace s’inquiète donc de voir les réclames en anglais disparaître et ainsi, il a rejoint le comité du non. Même s’il n’est pas habitué à s’engager en politique, le HCB relève que cette mesure va directement l’impacter dans ses campagnes d’affichage et cela inquiète le responsable marketing du club. « Si on ne trouve pas des expressions en allemand et en français qui vont tous les deux, on est presque obligé de trouver une solution en anglais », explique Thomas Burkhardt.