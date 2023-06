Pulsations de retour à Bienne

Pulsations reprend ses quartiers à Bienne. Dès vendredi et jusqu’au 24 juin, les futurs artistes de la Haute école des arts de Berne HKB présenteront leurs créations au First Friday, au Bourg, à la Maison du Peuple et à l’ancienne Couronne.

Les organisateurs promettent un programme varié, entre musique américaine du 20e siècle, jazz mélancolique, salsa classique ou encore danse et chant. L’ensemble du processus de création et de production est porté par les futurs rythmicien et performeur. De la conception artistique à la mise en scène en passant par la technique, le son et les lumières, les étudiants se familiarisent avec tous les aspects du métier, peut-on lire dans le communiqué. /comm-ddc