ESB innove face à la moule quagga

Un mécanisme « unique au monde ». L’entreprise seelandaise ESB a développé un nouveau dispositif afin de protéger les conduites du lac de Bienne face à l’infestation de la moule quagga. Créé en collaboration avec Reinhart Hydrocleaning à Courroux et Hersche Konstruktionsbüro à Bolligen, ce système permet « d’éliminer les larves de moules des conduites et de la crépine avant qu’elles ne s’y fixent et ne se transforment en moule », explique ESB dans un communiqué vendredi. De forme cylindrique et pesant 1,5 tonne, ce nouvel appareil de nettoyage permet ainsi de ne pas faire appel à des plongeurs, des bateaux ou des robots.

Cette solution purement mécanique pour lutter contre la moule quagga est une première au monde, souligne ESB. Ce nouveau système sera utilisé sur la nouvelle station de conditionnement d’eau du lac. Celle-ci fournira de l’eau potable à 70'000 personnes et sera raccordée au réseau en 2024 pour remplacer l’ancienne après près de 50 ans de service. /comm-gtr