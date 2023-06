La crèche Au P’tit Soleil a ouvert ses portes au public

Plus de confort pour les enfants. C’était l’objectif des réaménagements effectués au cours de ces derniers mois à la crèche Au P’tit Soleil. Elle a d’ailleurs profité de ce samedi pour ouvrir ses portes au public. Jessica Jeanneret, la nouvelle directrice de la crèche, explique que beaucoup de choses ont été mises en place et que grâce à cela, il y a la possibilité de faire plus d’activités avec les enfants. Les locaux permettront également d’accueillir jusqu’à 24 enfants par jour, tout en respectant les normes cantonales.