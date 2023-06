Nettoyage de la Suze à Cortébert

Ce samedi, une opération de ménage prenait place à Cortébert. La société de pêche a organisé avec la commune le nettoyage de la Suze. David Ledrach, un des organisateurs, explique qu’il y a une vingtaine d’années, c’était un événement qui avait lieu toutes les années. Avec le temps, de moins en moins de déchets étaient retrouvés dans la rivière et le nettoyage annuel n’était plus nécessaire. Aujourd’hui ça faisait une quinzaine d’années que cet événement n’avait plus eu lieu.