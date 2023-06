Dix ans de Forum interjurassien des bourgeoisies

Dix ans que les bourgeois du Jura et du Jura bernois collaborent. Le Forum interjurassien des bourgeoisies a invité ses membres à son assemblée générale samedi à Prêles. Le premier pas s’est fait en 2008, lorsque l’Assemblée interjurassienne estimait que ces organisations n’étaient plus d’actualité. Les différentes bourgeoisies ont alors bondi pour prouver le contraire. L’ancien président de l’AIJ, Dick Marti, a supprimé après coup cet article dans le rapport final. Il a ainsi constaté la pertinence du Forum interjurassien des bourgeoisies qui favorise le dialogue de part et d’autre de la frontière. Pour ces raisons, Dick Marti a été nommé samedi Membre d’honneur.





10 ans et un bilan positif

Malgré des appartenances cantonales différentes, les soucis de l’Association des bourgeois du Jura bernois ne sont pas les mêmes que ceux de l’Emmental, estime Gaspard Studer, le nouveau président du Forum. Après une décennie, le bilan est très positif, selon le président pour les deux prochaines années. « Nous avons pu échanger sur beaucoup de sujets et résoudre certaines approches de problématiques qui nous sont communes entre le Jura et le Jura bernois », rappelle Gaspard Studer qui cite notamment les thématiques liées à la forêt. /ncp